Нацполіція повідомила про результати перевірки понад 2000 "замінованих" об’єктів

фото: Нацполіція

У понеділок, 14 жовтня, по всіх регіонах України на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про замінування будівель. Всі сигнали про замінування виявились хибними

Про це інформує Національна поліція України, передає RegioNews.

Переважна більшість повідомлень надійшла з російських IP-адрес. Правоохоронці працювали понад 2000 викликів про мінування адмінбудівель.

"Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів", – пояснили в Нацполіції.

Правоохоронці нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко заявив, що з початком осінньо-зимового періоду очікуються нові масовані обстріли РФ енергетики.