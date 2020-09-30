14:53  30 вересня
"Слуга народу" Микола Галушко подав заяву про вихід з партії
15:13  30 вересня
Україна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності Азербайджану
12:48  30 вересня
Названо ймовірного кандидата на посаду спікера української делегації в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 14:41 2

Суд визнав винним Шабуніна у несвоєчасному поданні декларації

30 вересня 2020, 14:41 2
Читайте также на русском языке
Правоохоронці не знайшли неправдивих даних у його декларації
Правоохоронці не знайшли неправдивих даних у його декларації
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд Києва визнав керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна винним у несвоєчасному поданні декларації про доходи.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

"45 хвилин знадобилося Печерському "суду", щоб визнати мене винним у несвоєчасному поданні декларації", - повідомив Шабунін.

Він наголосив, що декілька років подає свою декларацію добровільно, навіть тоді, коли закон цього не вимагав.

"Нагадаю, що з поданням цієї (декларації, - ред.) я запізнився на півдня. При тому, що система показує, що працював над нею дві години до дедлайну і ще декілька - після", - заявив Шабунін.

Він також уточнив, що правоохоронці не знайшли неправдивих даних у його декларації.

Раніше повідомлялося, що під Києвом невідомі підпалили будинок активіста Шабуніна.

гроші майно декларацїї корупція Декларація
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »