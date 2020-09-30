Суд визнав винним Шабуніна у несвоєчасному поданні декларації
Печерський районний суд Києва визнав керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна винним у несвоєчасному поданні декларації про доходи.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
"45 хвилин знадобилося Печерському "суду", щоб визнати мене винним у несвоєчасному поданні декларації", - повідомив Шабунін.
Він наголосив, що декілька років подає свою декларацію добровільно, навіть тоді, коли закон цього не вимагав.
"Нагадаю, що з поданням цієї (декларації, - ред.) я запізнився на півдня. При тому, що система показує, що працював над нею дві години до дедлайну і ще декілька - після", - заявив Шабунін.
Він також уточнив, що правоохоронці не знайшли неправдивих даних у його декларації.
Раніше повідомлялося, що під Києвом невідомі підпалили будинок активіста Шабуніна.