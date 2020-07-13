На Київщині поліція затримала озброєну банду, яка пограбувала підприємця

Зловмисників підозрюють у скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами

Зловмисників підозрюють у скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами

Фото: Нацполіція

У Київській області правоохоронці затримали озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"У червні вночі група невідомих осіб в масках вдерлися до помешкання підприємця у селищі Козин, що на Обухівщині. Нападники залякали господарів, зв’язали їх пластиковими стяжками, застосували зброю і, погрожуючи фізичною розправою, забрали з будинку велику суму грошей. Після чого зникли з місця скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особи зловмисників і затримали їх на території столиці й області. Силову підтримку поліцейської операції забезпечували бійці КОРДу і полку поліції особливого призначення.

Четверо фігурантів затримані у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Під час обшуків за місцем проживання злодіїв поліцейські вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад, автомобілі та інші речові докази.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст.187 (розбій), ст. 257 (бандитизм) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Київщини припинили діяльність нічного розважального закладу за порушення карантинних обмежень.