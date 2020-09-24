Нацполіція затримала злочинців, які незаконно привласнили понад 100 млн гривень

Розробники "схеми" мали кримінальні зв'язки

Розробники "схеми" мали кримінальні зв'язки

Фото: Нацполіція

Слідчі Національної поліції викрили злочинне угруповання, яке діяло на території всієї держави. До нього входили власники небанківських фінансових установ, а також представники кримінального світу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронці встановили, що упродовж двох років на території держави діяло стійке злочинне угруповання. До його складу входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ. Зокрема зловмисники здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що значно відрізнялися від фіксованих державою.

Порушники не здійснювали документального оформлення операцій із валютою. Відтак зловмисники "зекономили" на сплаті обов’язкових податкових платежів та привласнили понад 100 мільйонів гривень.

Крім того, розробники злочинної схеми мали кримінальні зв’язки. В обов’язки представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обігу валют на території держави.

Наразі перевіряються факти причетності до скоєння злочину службових осіб регуляторних та контролюючих органів. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території міста Києва та Київської області. Поліцейські вилучили додаткові речові докази.

Нагадаємо, сайт Нацполіції атакували хакери й завалили фейками.