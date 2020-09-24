18:32  24 вересня
Київ повернувся до жовтої, а Тернопіль – до червоної зону карантину
18:00  24 вересня
Син Кернеса йде першим номером до Харківської облради від блоку "Успішний Харків"
18:14  24 вересня
На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2020, 14:31 10

У жителя Херсонщини поліцейські знайшли арсенал зі зброєю та боєприпасами

24 вересня 2020, 14:31 10
Читайте также на русском языке
У чоловіка на зберіганні було більше 2 тисяч патронів
У чоловіка на зберіганні було більше 2 тисяч патронів
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В будинку жителя одного з сіл Великолепетиського району правоохоронці виявили та вилучили арсенал набоїв та боєприпасів як сучасного виробництва, так і радянських часів та Другої світової війни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Домоволодіння 62-річного чоловіка виявилося "нашпиговане" різними видами зброї, набоїв та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні предмети зберігалися в коробках у двох сумках. Правоохоронці вилучили пістолети, понад 2000 крупнокаліберних набоїв до гвинтівок та пістолетів, 4 гранати (Ф-1, РГД-5 та часів Другої світової війни), запали до гранат та електродетонатори.

Чоловік пояснив, що сумки з небезпечними предметами нібито знайшов на березі річки і зберігав вдома без протиправної мети.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, слідчі Національної поліції викрили злочинне угруповання, яке діяло на території всієї держави. До нього входили власники небанківських фінансових установ, а також представники кримінального світу.

зброя поліція правоохоронці Нацполіція Боєприпаси
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »