У жителя Херсонщини поліцейські знайшли арсенал зі зброєю та боєприпасами

У чоловіка на зберіганні було більше 2 тисяч патронів

У чоловіка на зберіганні було більше 2 тисяч патронів

Фото: Нацполіція

В будинку жителя одного з сіл Великолепетиського району правоохоронці виявили та вилучили арсенал набоїв та боєприпасів як сучасного виробництва, так і радянських часів та Другої світової війни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Домоволодіння 62-річного чоловіка виявилося "нашпиговане" різними видами зброї, набоїв та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні предмети зберігалися в коробках у двох сумках. Правоохоронці вилучили пістолети, понад 2000 крупнокаліберних набоїв до гвинтівок та пістолетів, 4 гранати (Ф-1, РГД-5 та часів Другої світової війни), запали до гранат та електродетонатори.

Чоловік пояснив, що сумки з небезпечними предметами нібито знайшов на березі річки і зберігав вдома без протиправної мети.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, слідчі Національної поліції викрили злочинне угруповання, яке діяло на території всієї держави. До нього входили власники небанківських фінансових установ, а також представники кримінального світу.