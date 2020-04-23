В Одесі невідомі зв'язали касира і пограбували пункт обміну валют

На вулиці Черняховського в Одесі сьогодні вночі зловмисники скоїли розбійний напад на пункт обміну валюти

Фото: pexels

На вулиці Черняховського в Одесі сьогодні вночі зловмисники скоїли розбійний напад на пункт обміну валюти

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Думскую. Напад на обмінний пункт стався близько 2:00. В приміщення обмінника увірвалися троє чоловіків у масках і темному одязі. За інформацією видання, злодії, зв'язавши жінку-касира, зламали касовий апарат і забрали 200 тис. грн, понад 2,2 тис. дол. і більше 400 євро. Касир фізично не постраждала. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять відповідні оперативні заходи.

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