16:30  23 квітня
Нацрада призначила "112 Україна” позапланову перевірку
11:53  23 квітня
Мери Рівного й Черкас йдуть у відпуски у розпал коронавірусу
14:11  23 квітня
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 15:31 7

В Одесі невідомі зв'язали касира і пограбували пункт обміну валют

Читайте также
на русском языке
23 квітня 2020, 15:31 7
Читайте также на русском языке
На вулиці Черняховського в Одесі сьогодні вночі зловмисники скоїли розбійний напад на пункт обміну валюти
Фото: pexels
На вулиці Черняховського в Одесі сьогодні вночі зловмисники скоїли розбійний напад на пункт обміну валюти

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Думскую.

Напад на обмінний пункт стався близько 2:00. В приміщення обмінника увірвалися троє чоловіків у масках і темному одязі.

За інформацією видання, злодії, зв'язавши жінку-касира, зламали касовий апарат і забрали 200 тис. грн, понад 2,2 тис. дол. і більше 400 євро.

Касир фізично не постраждала. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять відповідні оперативні заходи.


поліція напад банкомат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 16:44
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Останні Популярні
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Валерія Ясницька
Всі блоги »
Дружина-мільйонерка і російський шпигун: що відомо про новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова
23 квітня 2020, 15:00
Родинний бізнес Андріївих: хто контролює автовокзали Закарпаття
23 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »