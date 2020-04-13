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Олександра Василенко
журналіст
13 квітня 2020, 19:12 3

У Кіровоградській області активізувалися рейдери

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13 квітня 2020, 19:12 3
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На Кіровоградщині протягом 5 років під прикриттям високопосадовців діють рейдери, які відбирають земельні наділи у аграріїв
Фото: Pixabay
На Кіровоградщині протягом 5 років під прикриттям високопосадовців діють рейдери, які відбирають земельні наділи у аграріїв

Про це стверджує журналістка Bihus.Info Анастасія Зубова, яка провела власне розслідування, повідомляють RegioNews.

Починаючи з 2015 року, від рейдерів постраждали ПСП ім. Димитрова, "Агрофірма Маріампольська”, Долинський комбікормовий завод.

Зловмисники в усіх випадках діяли за однією й тією ж схемою: за допомогою "чорного” реєстратора за підробленими документами з Держреєстру викреслювали законного власника та вписували нового. Допоки фермер витрачав час на участь у слідчих діях та суди, рейдери переоформлювали землю та інші активи.

Журналістам вдалося дізнатися, що у Кіровоградській області до всіх рейдерських захоплень так чи інакше був причетний депутат Петрівської сільради Знам’янського району Ростислав Вакулик. А в історії з Долинським комбікормовим заводом "засвітилися” депутат Кіровоградської облради від ОПЗЖ Денис Руденком і одіозний нардеп Ілля Кива.

Як писали RegioNews раніше, 5 березня 2018 року, поліція затримала близько 20 озброєних чоловіків, які намагалися здійснити рейдерське захоплення підприємства в Васильківському районі Київської області.


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