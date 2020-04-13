У Кіровоградській області активізувалися рейдери
Про це стверджує журналістка Bihus.Info Анастасія Зубова, яка провела власне розслідування, повідомляють RegioNews.
Починаючи з 2015 року, від рейдерів постраждали ПСП ім. Димитрова, "Агрофірма Маріампольська”, Долинський комбікормовий завод.
Зловмисники в усіх випадках діяли за однією й тією ж схемою: за допомогою "чорного” реєстратора за підробленими документами з Держреєстру викреслювали законного власника та вписували нового. Допоки фермер витрачав час на участь у слідчих діях та суди, рейдери переоформлювали землю та інші активи.
Журналістам вдалося дізнатися, що у Кіровоградській області до всіх рейдерських захоплень так чи інакше був причетний депутат Петрівської сільради Знам’янського району Ростислав Вакулик. А в історії з Долинським комбікормовим заводом "засвітилися” депутат Кіровоградської облради від ОПЗЖ Денис Руденком і одіозний нардеп Ілля Кива.
Як писали RegioNews раніше, 5 березня 2018 року, поліція затримала близько 20 озброєних чоловіків, які намагалися здійснити рейдерське захоплення підприємства в Васильківському районі Київської області.
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