На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалися понад 50 медиків
Про це написав на особистій сторінці у Facebook голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформують RegioNews.
Усього на 13 квітня на Кіровоградщині відомо про 142 випадки захворювання на COVID-19. Сім хворих не змогли подолати недугу й померли. Крайній випадок зафіксували 12 квітня. Тоді у Кропивницькій ЦМЛ померла 88-річна жінка. Коронавірусна інфекція ускладнилася у неї запаленням легенів.
За вихідні COVID-19 зафіксували у 13 мешканців Кропивницького. Серед них 4 медпрацівника Центральної міської лікарні з Кропивницького, медпрацівник приватної клініки, медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги. Також ПЛР-тестування показало наявність вірусу в організмах сімох містян, які раніше контактували з інфікованим мешканцем обласного центру.
У Кропивницькому районі жертвами коронавірусу стали медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому, яка проживає в селі Бережинка, медпрацівниця з села Підгайці, що працює у приватній клініці та її колега з Центру екстреної медичної допомоги, яка живе в селі Гірниче.
У Кіровоградській області є пацієнти. які перебувають у важкому стані. 62-річна жінка з села Смоліно з підтвердженим COVID-19 знаходиться у важкому стані в Маловисківській ЦРЛ.
За останню добу випадків інфікування серед малолітніх і неповнолітніх мешканців Кропивницького та області не було.
Як писали RegioNews раніше, у Кіровоградській області 8 квітня виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом із початку епідемії COVID-19 в Україні.
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