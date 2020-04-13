На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалися понад 50 медиків

54 працівника медичної сфери, які надавали допомогу хворим на коронавірус мешканцям Кропивницького та Кіровоградської області, самі інфікувалися та знаходяться у лікарнях

Фото: Pixabay

54 працівника медичної сфери, які надавали допомогу хворим на коронавірус мешканцям Кропивницького та Кіровоградської області, самі інфікувалися та знаходяться у лікарнях

Про це написав на особистій сторінці у Facebook голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформують RegioNews. Усього на 13 квітня на Кіровоградщині відомо про 142 випадки захворювання на COVID-19. Сім хворих не змогли подолати недугу й померли. Крайній випадок зафіксували 12 квітня. Тоді у Кропивницькій ЦМЛ померла 88-річна жінка. Коронавірусна інфекція ускладнилася у неї запаленням легенів. За вихідні COVID-19 зафіксували у 13 мешканців Кропивницького. Серед них 4 медпрацівника Центральної міської лікарні з Кропивницького, медпрацівник приватної клініки, медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги. Також ПЛР-тестування показало наявність вірусу в організмах сімох містян, які раніше контактували з інфікованим мешканцем обласного центру. У Кропивницькому районі жертвами коронавірусу стали медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому, яка проживає в селі Бережинка, медпрацівниця з села Підгайці, що працює у приватній клініці та її колега з Центру екстреної медичної допомоги, яка живе в селі Гірниче. У Кіровоградській області є пацієнти. які перебувають у важкому стані. 62-річна жінка з села Смоліно з підтвердженим COVID-19 знаходиться у важкому стані в Маловисківській ЦРЛ. За останню добу випадків інфікування серед малолітніх і неповнолітніх мешканців Кропивницького та області не було. Як писали RegioNews раніше, у Кіровоградській області 8 квітня виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом із початку епідемії COVID-19 в Україні.

.