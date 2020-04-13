09:12  13 квітня
Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону
09:50  13 квітня
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102
12:32  13 квітня
У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
13 квітня 2020, 16:28 7

На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалися понад 50 медиків

Читайте также
на русском языке
13 квітня 2020, 16:28 7
Читайте также на русском языке
54 працівника медичної сфери, які надавали допомогу хворим на коронавірус мешканцям Кропивницького та Кіровоградської області, самі інфікувалися та знаходяться у лікарнях
Фото: Pixabay
54 працівника медичної сфери, які надавали допомогу хворим на коронавірус мешканцям Кропивницького та Кіровоградської області, самі інфікувалися та знаходяться у лікарнях

Про це написав на особистій сторінці у Facebook голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформують RegioNews.

Усього на 13 квітня на Кіровоградщині відомо про 142 випадки захворювання на COVID-19. Сім хворих не змогли подолати недугу й померли. Крайній випадок зафіксували 12 квітня. Тоді у Кропивницькій ЦМЛ померла 88-річна жінка. Коронавірусна інфекція ускладнилася у неї запаленням легенів.

За вихідні COVID-19 зафіксували у 13 мешканців Кропивницького. Серед них 4 медпрацівника Центральної міської лікарні з Кропивницького, медпрацівник приватної клініки, медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги. Також ПЛР-тестування показало наявність вірусу в організмах сімох містян, які раніше контактували з інфікованим мешканцем обласного центру.

У Кропивницькому районі жертвами коронавірусу стали медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому, яка проживає в селі Бережинка, медпрацівниця з села Підгайці, що працює у приватній клініці та її колега з Центру екстреної медичної допомоги, яка живе в селі Гірниче.

У Кіровоградській області є пацієнти. які перебувають у важкому стані. 62-річна жінка з села Смоліно з підтвердженим COVID-19 знаходиться у важкому стані в Маловисківській ЦРЛ.

За останню добу випадків інфікування серед малолітніх і неповнолітніх мешканців Кропивницького та області не було.

Як писали RegioNews раніше, у Кіровоградській області 8 квітня виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом із початку епідемії COVID-19 в Україні.


коронавірус звіт хворі медики Кропивницький Кіровогрдаська область
У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19
13 квітня 2020, 13:20
Коронавірус у ЗСУ: одна людина подолала хворобу
13 квітня 2020, 10:53
У Дніпропетровській області на ізоляцію відправили 53 медика через контакт з хворою на коронавірус колегою
12 квітня 2020, 18:09
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 квітня 2020, 11:49
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
07 квітня 2020, 11:49
Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
07 квітня 2020, 17:49
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Ганна Новосад
Олександр Хорсуненко
Всі блоги »
Львів: чому Зеленський перший на виліт, а Вакарчуку варто приготуватися
13 квітня 2020, 14:00
Коронавірус в Україні та світі: невтішне порівняння статистики
13 квітня 2020, 10:32
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »