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12 квітня 2020, 18:09 16

У Дніпропетровській області на ізоляцію відправили 53 медика через контакт з хворою на коронавірус колегою

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12 квітня 2020, 18:09 16
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У Дніпропетровській області через медсестру, яка захворіла на коронавірус, довелося ізолювати 53 медпрацівника місцевої лікарні
Фото: pexels
У Дніпропетровській області через медсестру, яка захворіла на коронавірус, довелося ізолювати 53 медпрацівника місцевої лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Начальниця відділу санепіднагляду ГУ Держпотребслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович зазначила, що в райцентрі Петропавлівка у 53 медпрацівників взяли аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції, результатів очікують.

Жінка, у якої діагностували хворобу, мала контакти з членами релігійної організації, що проводила біблійну школу у Первомайську, де потім зафіксували спалах коронавіруса.

Нагадаємо, що станом на 9:00 12 квітня в Україні за добу лабораторно підтверджено 266 нових випадків інфікування COVID-19, загальна кількість хворих - 2777. З них у Дніпропетровській областм — 58 випадків.


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