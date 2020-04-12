У Дніпропетровській області на ізоляцію відправили 53 медика через контакт з хворою на коронавірус колегою
У Дніпропетровській області через медсестру, яка захворіла на коронавірус, довелося ізолювати 53 медпрацівника місцевої лікарні
У Дніпропетровській області через медсестру, яка захворіла на коронавірус, довелося ізолювати 53 медпрацівника місцевої лікарні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.
Начальниця відділу санепіднагляду ГУ Держпотребслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович зазначила, що в райцентрі Петропавлівка у 53 медпрацівників взяли аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції, результатів очікують.
Жінка, у якої діагностували хворобу, мала контакти з членами релігійної організації, що проводила біблійну школу у Первомайську, де потім зафіксували спалах коронавіруса.
Нагадаємо, що станом на 9:00 12 квітня в Україні за добу лабораторно підтверджено 266 нових випадків інфікування COVID-19, загальна кількість хворих - 2777. З них у Дніпропетровській областм — 58 випадків.
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