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Александра Василенко
журналист
13 апреля 2020, 16:28 7

В Кировоградской области коронавирусом инфицировались более 50 медиков

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13 апреля 2020, 16:28 7
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54 работника медицинской сферы, которые оказывали помощь больным коронавирусом жителям Кропивницкого и Кировоградской области, сами инфицировались и находятся в больницах
Фото: Pixabay
54 работника медицинской сферы, которые оказывали помощь больным коронавирусом жителям Кропивницкого и Кировоградской области, сами инфицировались и находятся в больницах

Об этом написал на личной странице в Facebook председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передают RegioNews.

Всего на 13 апреля в области известно о 142 случаях заболевания COVID-19. Семь больных не смогли преодолеть болезнь и умерли. Крайний случай зафиксировали 12 апреля. Тогда в Кропивницькій ЦГБ скончалась 88-летняя женщина. Коронавирусная инфекция осложнилась у нее воспалением легких.

За выходные COVID-19 зафиксировали у 13 жителей Кропивницкого. Среди них 4 медработника Центральной городской больницы с Кропивницкого, медработник частной клиники, медработник Центра экстренной медицинской помощи. Также ПЦР-тестирование показало наличие вируса в организмах семерых горожан, которые ранее контактировали с инфицированным жителем областного центра.

В Кропивницкому районе жертвами коронавируса стали медработница Центральной городской больницы в Кропивницком, которая проживает в селе Бережинка, медработница из села Подгайцы, которая работает в частной клинике и ее коллега из Центра экстренной медицинской помощи, которая живет в селе Горное.

В Кировоградской области есть пациенты. которые находятся в тяжелом состоянии. 62-летняя женщина из села Смолино с подтвержденным COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Маловисковский ЦРБ.

За последние сутки случаев инфицирования среди малолетних и несовершеннолетних жителей Кропивницкого и области не было.

Как писали RegioNews ранее, в Кировоградской области 8 апреля обнаружили рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии COVID-19 в Украине.


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