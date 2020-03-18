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18 марта 2020, 12:46

В Кировоградской области полицейский "погорел” на взятке: подробности

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18 марта 2020, 12:46
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Патрульного Маловисковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области 17 марта взяли под стражу: подозревают в вымогательстве взятки
Фото: Pixabay
Патрульного Маловисковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области 17 марта взяли под стражу: подозревают в вымогательстве взятки

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на прокуратуру Кировоградской области.

15 марта патрульный требовал и получил взятку за непривлечение гражданина к административной ответственности за незаконную порубку деревьев и их перевозку. Во время получения неправомерного вознаграждения мужчину задержали следователи ГБР. Патрульный начал убегать от них на машине и пытался выбросить деньги.

На время досудебного следствия полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей. Также суд избрал ему предупредительную меру - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Как писали RegioNews ранее, прокуратура Черкасской области завершила следствие и передала в суд дело следователя, который вымогал взятку, размером в $5 тысяч.


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