У Черкасах справу слідчого-хабарника передали до суду: усі деталі
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прокуратуру Черкаської області.
Слідчий Нацполіції вимагав гроші та одержав частину обумовленої суми в розмірі $3 тисячі за закриття кримінального провадження щодо громадянина.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводилося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві. Зараз обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого направили до суду. Екс-слідчому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Як повідомляли RegioNews раніше, слідчий ГУ Нацполіції в Черкаській області вимагав неправомірну грошову винагороду, аби "заплющити очі” на справу про смертельну ДТП.
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