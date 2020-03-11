У Черкасах справу слідчого-хабарника передали до суду: усі деталі

Прокуратура Черкаської області завершила слідство та передала до суду справу слідчого, який вимагав хабар, розміром у $5 тисяч

Фото: Національна поліція

Прокуратура Черкаської області завершила слідство та передала до суду справу слідчого, який вимагав хабар, розміром у $5 тисяч

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прокуратуру Черкаської області. Слідчий Нацполіції вимагав гроші та одержав частину обумовленої суми в розмірі $3 тисячі за закриття кримінального провадження щодо громадянина. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводилося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві. Зараз обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого направили до суду. Екс-слідчому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Як повідомляли RegioNews раніше, слідчий ГУ Нацполіції в Черкаській області вимагав неправомірну грошову винагороду, аби "заплющити очі” на справу про смертельну ДТП.

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