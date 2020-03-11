На Запоріжжі прикордонник за хабар "закривав очі" на незаконний вилов риби
Про це RegioNews повідомили у прес-службі прокуратури.
Прокуратура Запорізької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Так, співробітниками СБУ області викрито начальника оперативно-розшукового відділу Азово-Чорноморського регіонального Управління Державної прикордонної служби України на отриманні хабаря з фізичних осіб та підприємців, які займаються незаконним рибним промислом в акваторії Азовського моря.
За щомісячні 5 - 10 тисяч гривень, прикордонник "закривав очі" на незаконну діяльність браконьєрів. За окрему плату майор повідомляв зловмисникам про здійснення правоохоронними та контролюючими органами перевірок.
Хабарника затримали у центрі Бердянська під час отримання чергової "данини" у розмірі десять тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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