У Кропивницькому попрощалися з екс-головою ОДА
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Кіровоградську ОДА.
Панахиду відслужили в Соборному храмі Благовіщения Пресвятої Богородиці. Попрощатися з померлим прийшли родичі, друзі, співробітники, керівництво області та обласного центру. Поховали Михайла Громового на Лелеківському кладовищі Кропивницького.
Нагадаємо, 79-річний Михайло Громов помер 2 березня 2020 року. Останній час хворів на двостороннє запалення легенів.
Михайла Громового призначили на посаду 22 вересня 1996 року. На посаді голови ОДА він пропрацював до 2 жовтня 1998 року, після того був радником президента України Леоніда Кучми.
Як повідомляли RegioNews раніше, 20 лютого у Чернігові попрощалися з офіцером-розвідником Оперативного командування "Північ", учасником АТО/ООС, десантником і "кіборгом" майором Євгеном Ареф’євим, відомим як "Спартак".
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