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05 березня 2020, 11:25 5

У Кропивницькому попрощалися з екс-головою ОДА

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05 березня 2020, 11:25 5
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У Кропивницькому поховали колишнього голову Кіровоградської ОДА Михайла Громового
Фото: Pixabay
У Кропивницькому поховали колишнього голову Кіровоградської ОДА Михайла Громового

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Кіровоградську ОДА.

Панахиду відслужили в Соборному храмі Благовіщения Пресвятої Богородиці. Попрощатися з померлим прийшли родичі, друзі, співробітники, керівництво області та обласного центру. Поховали Михайла Громового на Лелеківському кладовищі Кропивницького.

Нагадаємо, 79-річний Михайло Громов помер 2 березня 2020 року. Останній час хворів на двостороннє запалення легенів.

Михайла Громового призначили на посаду 22 вересня 1996 року. На посаді голови ОДА він пропрацював до 2 жовтня 1998 року, після того був радником президента України Леоніда Кучми.

Як повідомляли RegioNews раніше, 20 лютого у Чернігові попрощалися з офіцером-розвідником Оперативного командування "Північ", учасником АТО/ООС, десантником і "кіборгом" майором Євгеном Ареф’євим, відомим як "Спартак".


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