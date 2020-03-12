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12 марта 2020, 16:44 7

Из Кировоградской ОГА уволился руководитель

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12 марта 2020, 16:44 7
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11 марта в отставку ушел руководитель аппарата Кировоградской областной государственной администрации Виталий Линник
Фото: Кировоградская ОГА
11 марта в отставку ушел руководитель аппарата Кировоградской областной государственной администрации Виталий Линник

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в электронной декларации чиновника.

Виталий Линник подал электронную декларацию в связи с увольнением с занимаемой должности.

За время пребывания на должности с 1 января по 11 марта 2020 года Виталий Николаевич получил 219 тысяч 665 грн заработной платы.

Напомним, что это уже не первое увольнение в Кировоградской ОГА. Раньше из занимаемых постов ушли руководитель департамента экологии и природных ресурсов Александр Ковтунов и руководитель департамента агропромышленного развития Сергей Коренюк.

Как стало известно ранее, после скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата, заместителя председателя и начальника управления культуры области.


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