Из Кировоградской ОГА уволился руководитель
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в электронной декларации чиновника.
Виталий Линник подал электронную декларацию в связи с увольнением с занимаемой должности.
За время пребывания на должности с 1 января по 11 марта 2020 года Виталий Николаевич получил 219 тысяч 665 грн заработной платы.
Напомним, что это уже не первое увольнение в Кировоградской ОГА. Раньше из занимаемых постов ушли руководитель департамента экологии и природных ресурсов Александр Ковтунов и руководитель департамента агропромышленного развития Сергей Коренюк.
Как стало известно ранее, после скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата, заместителя председателя и начальника управления культуры области.
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 19:36 12 марта Нацбанк будет складывать гривны в печи, чтобы побороть коронавирус
- 19:18 12 марта На довыборах в Харьковской области введут "противокоронавирусные" меры - ЦИК
- 19:18 12 марта Зеленский разделил должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ
- 18:40 12 марта Одесскую ОПЗЖ возглавил сам Вадим Рабинович
- 18:37 12 марта Шмыгаль: экспорт медицинских масок запретили из-за внутреннего дефицита
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой