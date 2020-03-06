Мэр Кропивницкого встретился с семьями погибших на Донбассе бойцов
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.
Провели встречу по случаю мартовского женского праздника. Вместе с Райковичем родных погибших и пропавших без вести бойцов поздравил секретарь горсовета Андрей Табалов.
"Желаю, чтобы в вашей жизни было все как можно лучше, чтобы сбывались все мечты и в жизни было счастье, радость, а в душе – весна. Пусть этот год будет счастливым для вас, для нас, а самое главное, чтобы закончилась война, ведь это наша самая большая мечта”, – сказал Андрей Райкович.
Также во время встречи представитель общественной организации "Единая семья Кропивниччини” Елена Степанок вручила шести дочерям погибших военных именные кулоны "Родительское сердце”.
Как информировали RegioNews ранее, в Кировоградском областном госпитале ветеранов войны впервые состоится форум "Компас ветерана”, который подготовила Кировоградская областная организация Украинского союза ветеранов Афганистана.
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