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06 марта 2020, 12:08

Мэр Кропивницкого встретился с семьями погибших на Донбассе бойцов

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06 марта 2020, 12:08
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6 марта глава Кропивницкого Андрей Райкович встретился с семьями погибших в зоне боевых действий на Донбассе бойцов
Фото: Кропивницкий городской совет
6 марта глава Кропивницкого Андрей Райкович встретился с семьями погибших в зоне боевых действий на Донбассе бойцов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

Провели встречу по случаю мартовского женского праздника. Вместе с Райковичем родных погибших и пропавших без вести бойцов поздравил секретарь горсовета Андрей Табалов.

"Желаю, чтобы в вашей жизни было все как можно лучше, чтобы сбывались все мечты и в жизни было счастье, радость, а в душе – весна. Пусть этот год будет счастливым для вас, для нас, а самое главное, чтобы закончилась война, ведь это наша самая большая мечта”, – сказал Андрей Райкович.

Также во время встречи представитель общественной организации "Единая семья Кропивниччини” Елена Степанок вручила шести дочерям погибших военных именные кулоны "Родительское сердце”.

Как информировали RegioNews ранее, в Кировоградском областном госпитале ветеранов войны впервые состоится форум "Компас ветерана”, который подготовила Кировоградская областная организация Украинского союза ветеранов Афганистана.


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