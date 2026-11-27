На Київщині внаслідок ДТП постраждали четверо людей, зокрема троє дітей
ДТП сталася 26 листопада близько 17:00 поблизу селища Глеваха Фастівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення люди опинилися заблокованими в салоні легковика.
За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту надзвичайники деблокували жінку та двох дітей. Ще одну дитину до прибуття рятувальників вивільнили інші учасники події.
Усіх чотирьох постраждалих госпіталізували.
Нагадаємо, вдень 20 листопада на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
Удар по підприємству на Чернігівщині: є загиблі, під завалами можуть бути люди
27 листопада 2026, 13:35На Рівненщині п'яний водій тікав від патрульних і врізався у паркан
27 листопада 2026, 13:23На Полтавщині знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона
27 листопада 2026, 13:10У лікарнях Запоріжжя перебувають понад 100 постраждалих від російських атак
27 листопада 2026, 12:41Били, щоб підписав повістку в ТЦК: на Буковині судитимуть трьох чоловіків
27 листопада 2026, 12:36Генсек Ради Європи прибув до Києва
27 листопада 2026, 12:30Корецький пояснив, що заважає підвищити виплати військовим
27 листопада 2026, 12:22Росія готує ще одну супутникову мережу для своєї армії: що відомо
27 листопада 2026, 11:58Побив цеглиною та поранив ножем: у Києві затримали чоловіка за вбивство перехожого
27 листопада 2026, 11:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Всі блоги »