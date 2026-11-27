Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення люди опинилися заблокованими в салоні легковика.

За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту надзвичайники деблокували жінку та двох дітей. Ще одну дитину до прибуття рятувальників вивільнили інші учасники події.

Усіх чотирьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вдень 20 листопада на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.