На Киевщине в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей
ДТП произошло 26 ноября около 17:00 вблизи поселка Глеваха Фастовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения люди оказались заблокированы в салоне легковушки.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента чрезвычайники деблокировали женщину и двоих детей. Еще одного ребенка до прибытия спасателей освободили другие участники происшествия.
Всех четырех пострадавших госпитализировали.
Напомним, днем 20 ноября на Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали пять человек, водителя задержали – он был пьян.
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