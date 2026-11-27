Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения люди оказались заблокированы в салоне легковушки.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента чрезвычайники деблокировали женщину и двоих детей. Еще одного ребенка до прибытия спасателей освободили другие участники происшествия.

Всех четырех пострадавших госпитализировали.

Напомним, днем 20 ноября на Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали пять человек, водителя задержали – он был пьян.