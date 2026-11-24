Фото: Киевская областная прокуратура

Апелляционный суд оставил под стражей без права залога 49-летнюю женщину, подозреваемую в организации блокировки воинской части Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Соответствующее решение суд принял, рассмотрев апелляционную жалобу на меру пресечения

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и оставил по-прежнему решение суда первой инстанции о содержании подозреваемой под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, речь идет о событиях 2 ноября 2026 в Петропавловской Борщаговке Бучанского района. Тогда группа людей заблокировала работу одного из подразделений Нацгвардии.

Следователи установили, что 49-летняя женщина из-за TikTok и Telegram распространяла ложные сообщения о якобы незаконном содержании, пытках и убийствах людей на территории воинской части. В то же время, она призвала граждан приезжать к месту расположения подразделения.

Кроме того, по версии следствия женщина заранее подготовила медицинскую одежду и автомобиль с опознавательными знаками скорой помощи. Вместе с сообщником она приехала к военному объекту, выдавая себя за работницу экстренной медицинской помощи.

Вблизи воинской части подозреваемая записывала видео, в которых утверждала, что военнослужащие якобы не допускают ее к оказанию медицинской помощи. Эти записи она распространяла в социальных сетях.

В результате возле подразделения собрались люди. В ходе столкновений повредили ограждение и ворота военного объекта, заблокировали входы и выходы, а также движение служебного транспорта. Это помешало военнослужащим выполнять возложенные на них задачи.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствии законной деятельности военных формирований в особый период и несанкционированном распространении информации об их расположении в условиях военного положения, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В общей сложности по делу о столкновениях у воинской части Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке уже 18 подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности и Нацполиция задержали 13 участников беспорядков .

Как известно, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт.

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