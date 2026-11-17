Россия вторично через месяц атаковала энергообъект в Киевской области: что известно
В Бориспольском районе Киевской области в результате российской атаки поврежден энергетический объект. Это уже второй раз за месяц, когда один из важных энергообъектов региона испытывает повреждения из-за российских ударов
Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews.
Специалисты ожидают, когда ситуация станет безопасной для проведения осмотра поврежденного оборудования.
После получения соответствующего разрешения энергетики приступят к оценке последствий атаки и восстановительных работ.
В компании отмечают, что ремонт может усугубляться повторными воздушными тревогами, из-за которых специалистам придется прерывать работу.
Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.