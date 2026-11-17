Фото: ДТЭК

В Бориспольском районе Киевской области в результате российской атаки поврежден энергетический объект. Это уже второй раз за месяц, когда один из важных энергообъектов региона испытывает повреждения из-за российских ударов

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews.

Специалисты ожидают, когда ситуация станет безопасной для проведения осмотра поврежденного оборудования.

После получения соответствующего разрешения энергетики приступят к оценке последствий атаки и восстановительных работ.

В компании отмечают, что ремонт может усугубляться повторными воздушными тревогами, из-за которых специалистам придется прерывать работу.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.