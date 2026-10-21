У Києві за 15 тисяч "зелених" продавали "свободу від мобілізації"
У Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором схеми виявилась адвокатка
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Адвокатка отримала хабар у розміріц 4 тисяч доларів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на ТЦК, щоб зняти 36-річного чоловіка з розшуку. Також за додаткові 10,5 тисячі доларів вона обіцяла працевлаштувати "клієнта" на підприємство, де він може отримати бронювання від мобілізації на 10 місцяв.
"Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави", - кажуть в прокуратурі.
Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.
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