У Кривому Розі судитимуть двох чоловіків за смертельний розбій

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі судитимуть двох місцевих жителів віком 27 та 35 років, яких обвинувачують у розбійному нападі на знайомого та заподіянні йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався 6 вересня в одному з приватних будинків Довгинцівського району Кривого Рогу. За даними слідства, під час конфлікту двоє чоловіків завдали знайомому численних тілесних ушкоджень, використовуючи побутові предмети.

Після нападу вони забрали зброю, документи та банківські картки потерпілого, а потім залишили місце події. Від отриманих травм чоловік помер.

Правоохоронці встановили причетність до злочину двох місцевих жителів. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У вересні затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідство завершили, а обвинувальний акт скерували до суду. Обставини справи та винуватість обвинувачених має встановити суд.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.