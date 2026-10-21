На Рівненщині росіяни атакували "METRO" та житловий сектор: виникла пожежа

Російські війська 21 жовтня атакували заклад торговельної мережі "METRO" на Рівненщині. Внаслідок удару також постраждав житловий сектор

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає RegioNews .

В одному з будинків виникла пожежа, яку вже локалізували. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За його словами, він перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб. Мешканці будинку, у якому виникла пожежа, поранень не зазнали.

Нагадаємо, що вдень 21 жовтня російські війська завдали чергового удару по Дніпру, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури.