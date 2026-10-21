Фото: Укрзалізниця

“Укрзалізниця” продовжує маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 сполученням Дарниця – Львів до Трускавця через Дрогобич

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії пояснили, що продовження маршруту має створити більше можливостей для родинних подорожей і поїздок дитячих груп під час осінніх канікул.

Інтерсіті+ курсуватиме щодня, крім вівторка та середи.

Поїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 05:50, а зі станції Київ-Пасажирський – о 06:15. До Трускавця він прибуватиме о 13:45.

У зворотному напрямку відправлення з Трускавця заплановане на 14:30, а прибуття до Києва – на 22:28.

На маршруті передбачені зупинки в Дубно, на станції Підзамче, у Львові та Дрогобичі.

Перший поїзд за оновленим маршрутом вирушить 23 жовтня. Квитки вже є у продажу.

Нагадаємо, у вересні Кабмін врегулював порядок роботи залізничного транспорту під час жовтого та червоного рівнів загрози засобів повітряного нападу. Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану.