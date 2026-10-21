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21 жовтня 2026, 17:13

На Кіровоградщині викрили псевдорекрутера, який обіцяв чоловікам службу та виїзд до Угорщини

21 жовтня 2026, 17:13
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники викрили 30-річного жителя Кропивницького, який організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом службового відрядження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Свої послуги ділок оцінив у 3,5 тисячі доларів. Він підшукував клієнтів через месенджери та знайомих. Зокрема, одному з мешканців Одеси він обіцяв оформити документи про нібито зарахування до військової частини на посаду оператора дронів. Надалі чоловікові мали виготовити папери про направлення на 30-денну підготовку до Угорщини, що й мало стати підставою для виїзду.

Оплата послуг відбувалася у два етапи: спочатку клієнт мав сплатити завдаток у 23 тисячі гривень, а решту – 3000 доларів – після зарахування на службу та отримання документів про відрядження.

Фігуранта затримали під час передачі фінального платежу. Йому повідомили про підозру та взяли під варту з можливістю застави.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік одружився з майбутньою тещею заради виїзду за кордон. Фіктивну пару викрили уприкордонники при спробі перетину кордону.

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