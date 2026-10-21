Російська атака знеструмила частину Дніпропетровщини: без світла понад 30 тисяч людей
Унаслідок російської атаки 21 жовтня без електропостачання залишилися понад 30 тисяч мешканців Павлоградського, Синельниківського районів і міста Самар на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, що вдень 21 жовтня російські війська завдали чергового удару по Дніпру, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури.
Повітряні сили попереджали про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль" на Дніпро.
Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Ворог ударив по енергетичних об'єктах та підприємству
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