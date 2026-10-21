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Після зустрічі з спецпосланцем президента США Дональда Трампа, Путін вирішив відновити тристоронні переговори з Україною. Стало відомо, коли це може статись

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що спецпосланець президента США Стів Віткофф поінформував Путіна про перебіг переговорів в Осло з Україною та представниками країн Європи.

Також Ушаков повідомив, що диктатор Путін готовий відновити тристоронні переговори з Україною та США. Це може відбутись уже в першій половині листопада. Головною темою має стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення війни проти України.

Раніше президент Трамп заявив, що не хоче мати справ із Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією. Він також припустив, що мирну угоду з Москвою можуть укласти вже без участі чинного президента України.

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