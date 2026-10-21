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21 жовтня 2026, 16:46

На Прикарпатті чоловік організував незаконну рубку буків і залучив до роботи 17-річного юнака

21 жовтня 2026, 16:46
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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На Івано-Франківщині 53-річному мешканцю Косівщини повідомили про підозру в незаконній рубці лісу та збуті деревини. За даними слідства, чоловік організував вирубку 20 буків у Коломийському районі, завдавши довкіллю збитків на понад 175 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, із квітня до липня 2026 року чоловік неодноразово приїжджав вантажівкою ЗІЛ до лісових масивів Коломийського району. На території Слобідського лісництва він організував незаконну рубку 20 буків, не маючи відповідних дозволів.

До роботи фігурант залучив двох односельців, один із яких — 17-річний юнак. Як стверджують правоохоронці, чоловік приховав від них незаконний характер своєї діяльності.

Зрубані дерева розпилювали бензопилами, завантажували у вантажівку та перевозили до домоволодіння підозрюваного. Звідти деревину доставляли покупцям — односельцям та мешканцям інших населених пунктів. Розраховувалися за неї як грошима, так і пальним.

Загальна сума збитків, завданих довкіллю, перевищує 175 тисяч гривень.

У поліції також повідомили, що раніше чоловіка засудили за незаконне зберігання нарізної вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Суд призначив йому чотири роки шість місяців позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

За даними правоохоронців, новий злочин чоловік вчинив саме під час цього строку.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконну порубку дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки. 15 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За інкримінований злочин чоловікові загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі. Якщо його вину доведуть, він також може відбувати покарання за попереднім вироком. Остаточне рішення ухвалить суд.

Нагадаємо, що на Київщині суд зобов’язав відшкодувати майже 558 тисяч гривень збитків, завданих довкіллю незаконною порубкою лісу. Йдеться про вирубку 99 дерев на території одного з лісництв Фастівського району.

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