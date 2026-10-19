На Київщині через атаку на підприємство загинув чоловік, ще шестеро поранені
Унаслідок російської атаки на підприємство 19 жовтня в Обухівському районі Київської області загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували. На місці влучання триває ліквідація пожежі
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, пораненим надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують пожежу та усувають наслідки атаки.
Нагадаємо, що у Дніпрі зранку 19 жовтня пролунали вибухи. Тепер у місцевих каналах повідомляють про пошкодження моста.
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