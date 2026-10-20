Атака на склади у Дніпрі: один із постраждалих у важкому стані
Внаслідок ранкового удару ворога по складських приміщеннях у Дніпрі постраждали щонайменше три людини
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра", – йдеться у повідомленні.
Одного з постраждалих – 27-річного чоловіка – госпіталізували з опіками, його стан оцінюють як важкий.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, зранку 20 жовтня російські війська двічі поцілили по Дніпру. Внаслідок першої атаки пошкоджені приватні будинки, через другий удар у місті спалахнула пожежа.
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