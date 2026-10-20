Фото: ОВА

Внаслідок ранкового удару ворога по складських приміщеннях у Дніпрі постраждали щонайменше три людини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра", – йдеться у повідомленні.

Одного з постраждалих – 27-річного чоловіка – госпіталізували з опіками, його стан оцінюють як важкий.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, зранку 20 жовтня російські війська двічі поцілили по Дніпру. Внаслідок першої атаки пошкоджені приватні будинки, через другий удар у місті спалахнула пожежа.