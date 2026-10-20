Приліт біля Чабанів під Києвом: на виїзді в напрямку Одеси транспортний колапс

Скриншот із відео

Вранці 20 жовтня під Києвом, поблизу селища Чабани, зафіксували приліт у районі торговельного центру "Епіцентр". Над місцем події здіймається густий чорний дим

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

Загоряння сталося поблизу контрольно-пропускного пункту на виїзді з Києва в напрямку Одеси.

За попередньою інформацією, рух Одеською трасою на виїзді зі столиці перекрито або суттєво обмежено. На цій ділянці утворюється транспортний колапс.

До місця події прямують рятувальні служби.

Згодом голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ – Одеса горять автомобілі.

Попередньо, є загиблі та травмовані.

Відео – за посиланням.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.