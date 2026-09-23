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23 вересня 2026, 16:56

Росія вдарила керованими авіабомбами по Сумах: четверо людей у лікарні

23 вересня 2026, 16:56
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Фото ілюстративне
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Російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Попередньо, ворог завдав щонайменше трьох ударів по Зарічному району міста. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення та були доправлені до лікарні

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олега Григоров, передає RegioNews.

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, російські удари припали на житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлову забудову. Також пошкоджені автомобілі.

"На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа. Чотирьох поранених уже доставили до лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу", — повідомив Олег Григоров.

Інформація щодо кількості постраждалих та всіх наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ворожої атаки безпілотниками на столицю зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Зокрема, безпілотники вдарили по АЗС.

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