22:07  21 вересня
Майже 50 атак і загиблий: ворог масовано обстріляв Дніпропетровщину
21:55  21 вересня
На Київщині засудили колишнього пастора за зґвалтування 13-річної дівчини
21:40  21 вересня
Хотів заробити - втратив гроші: поліція попередила про масштабний скам у інтернет-продажах
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2026, 22:35

У Дніпрі грабіжники напали на аптеку

21 вересня 2026, 22:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі двоє чоловіків влаштували дебош у аптеці. Вони напали з холодною зброєю та сльозогінним газом

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зловмисники погрожували власнику аптеки ножем та застосували проти нього газовий балончик. Власник аптеки вступив із грабіжниками у бійку та навіть відібрав у них ніж. Проте вони поводились агресивно, пошкодили вхідні двері та майно аптеки.

Правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися двоє місцевих мешканців віком 53 та 64 років. Тепер їм загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, що у Києві 17-річний хлопець напав на поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад злодії поліція Дніпро
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
В Україні ціна сала зростає швидше за інфляцію: які нові цінники
21 вересня 2026, 23:35
На Миколаївщині змінили час комендантської години
21 вересня 2026, 22:56
На Буковині ухилянтам продавали "шлях за кордон" за 3,5 тисячі
21 вересня 2026, 22:50
Майже 50 атак і загиблий: ворог масовано обстріляв Дніпропетровщину
21 вересня 2026, 22:07
На Київщині засудили колишнього пастора за зґвалтування 13-річної дівчини
21 вересня 2026, 21:55
Ціни на дизель тупцюють біля позначки 100 грн/л: хто бореться з цим лихом
21 вересня 2026, 21:55
Хотів заробити - втратив гроші: поліція попередила про масштабний скам у інтернет-продажах
21 вересня 2026, 21:40
На Миколаївщині російська атака обірвала життя трирічного хлопчика
21 вересня 2026, 21:38
У Києві чоловіки заради наркотиків робили підпали на Укрзалізниці
21 вересня 2026, 21:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »