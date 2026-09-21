У Дніпрі грабіжники напали на аптеку
У Дніпрі двоє чоловіків влаштували дебош у аптеці. Вони напали з холодною зброєю та сльозогінним газом
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Зловмисники погрожували власнику аптеки ножем та застосували проти нього газовий балончик. Власник аптеки вступив із грабіжниками у бійку та навіть відібрав у них ніж. Проте вони поводились агресивно, пошкодили вхідні двері та майно аптеки.
Правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися двоє місцевих мешканців віком 53 та 64 років. Тепер їм загрожує до 7 років тюрми.
Нагадаємо, що у Києві 17-річний хлопець напав на поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство.
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