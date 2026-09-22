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22 вересня 2026, 21:36

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за вбивство 88-річної тітки

22 вересня 2026, 21:36
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Покрові на Дніпропетровщині слідчі завершили досудове розслідування щодо 45-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його 88-річної тітки

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався 28 липня 2026 року в одній із квартир на вулиці Карпатській. За даними слідства, чоловік прийшов до квартири своєї тітки та на кухні вживав алкогольні напої. Згодом між родичами виник словесний конфлікт.

Після сварки жінка пішла до іншої кімнати відпочивати. Через деякий час чоловік зайшов до кімнати, де його 88-річна тітка спала на дивані, та почав бити її кулаками по голові й тілу. Він завдав жінці численних ударів.

Від отриманих травм потерпіла померла до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події, вилучили речові докази, опитали свідків та встановили особу нападника.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Досудове розслідування завершено. До суду скерували клопотання про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру.

Нагадаємо, що у Рівненському районі перед судом постане чоловік, якого підозрюють у заподіянні тяжкого ножового поранення своєму знайомому

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