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04 серпня 2026, 20:55

На Дніпропетровщині відкрили справу через загибель людей на АЗС під час ворожого удару

04 серпня 2026, 20:55
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Криворізькі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі людей під час російського удару по автозаправній станції

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Трагедія сталася 3 серпня у Криворізькому районі. Внаслідок ворожого удару по АЗС загинули троє людей, ще кілька осіб отримали поранення.

За даними слідства, на момент оголошення повітряної тривоги автозаправна станція продовжувала працювати, попри рекомендації органів влади щодо припинення діяльності під час загрози повітряного удару.

Правоохоронці зазначають, що відповідно до вимог безпеки під час повітряної тривоги роботу автозаправних станцій рекомендовано припиняти, а працівники та відвідувачі мають перейти до найближчих укриттів.

За цим фактом слідчі відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила загибель людей.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 3 серпня росіяни атакували АЗС у Криворізькому районі.

Один із постраждалих у важкому стані. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості. Троє людей загинули: серед них 8-річний хлопчик.

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