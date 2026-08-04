250 фактів шахрайства на Херсонщині: які схеми найчастіше використовують аферисти у 2026 році
На Херсонщині з початку 2026 року правоохоронці зареєстрували 250 кримінальних проваджень за фактами шахрайства
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За даними відомства, провадження відкриті за статтею 190 Кримінального кодексу України. Розслідування здійснюють слідчі Національної поліції в Херсонській області під процесуальним керівництвом прокурорів.
У прокуратурі зазначають, що найпоширенішими схемами обману залишаються:
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фейкові державні виплати та компенсації;
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фішингові сайти, які імітують офіційні ресурси;
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інтернет-шахрайство під час купівлі товарів;
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схеми під приводом "легкого заробітку".
Правоохоронці наголошують, що шахраї постійно змінюють способи виманювання грошей, однак їхня головна зброя залишається незмінною — людська довіра.
Мешканців Херсонщини закликають бути уважними, не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські реквізити на невідомих сайтах та перевіряти інформацію про будь-які "виплати" чи "компенсації" лише через офіційні державні ресурси.
Правоохоронці підкреслюють, що своєчасна обережність може допомогти вберегти від шахраїв не лише себе, а й своїх рідних та близьких.
Нагадаємо, що у Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах.