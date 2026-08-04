250 фактів шахрайства на Херсонщині: які схеми найчастіше використовують аферисти у 2026 році

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині з початку 2026 року правоохоронці зареєстрували 250 кримінальних проваджень за фактами шахрайства

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними відомства, провадження відкриті за статтею 190 Кримінального кодексу України. Розслідування здійснюють слідчі Національної поліції в Херсонській області під процесуальним керівництвом прокурорів.

У прокуратурі зазначають, що найпоширенішими схемами обману залишаються:

фейкові державні виплати та компенсації;

фішингові сайти, які імітують офіційні ресурси;

інтернет-шахрайство під час купівлі товарів;

схеми під приводом "легкого заробітку".

Правоохоронці наголошують, що шахраї постійно змінюють способи виманювання грошей, однак їхня головна зброя залишається незмінною — людська довіра.

Мешканців Херсонщини закликають бути уважними, не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські реквізити на невідомих сайтах та перевіряти інформацію про будь-які "виплати" чи "компенсації" лише через офіційні державні ресурси.

Правоохоронці підкреслюють, що своєчасна обережність може допомогти вберегти від шахраїв не лише себе, а й своїх рідних та близьких.

Нагадаємо, що у Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах.