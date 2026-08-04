На Київщині жінка загинула під колесами потяга

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, вантажний потяг "Миронівка-Коростень" наїхав на жінку. Вона рухалась залізничною колією у попутному напрямку. Машиніст подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак це не допомогло уникнути наїзду. Від отриманих травм 50-річна жінка загинула на місці.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині двоє підлітків вилізли на вагон і отримали удар струмом. Хлопців госпіталізували до реанімації.