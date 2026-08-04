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04 серпня 2026, 19:57

У Харкові спіймали рецидивіста на спробі крадіжки з підприємства

04 серпня 2026, 19:57
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який намагався викрасти майно одного з місцевих підприємств

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався у травні 2026 року. Фігурант незаконно проник на територію підприємства та намагався винести понад 226 кілограмів металевих виробів.

Зловмисником виявився 44-річний чоловік, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Довести злочинний намір до кінця він не зміг. Під час спроби винести викрадене майно з території підприємства чоловіка викрили та зупинили правоохоронці.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи, вартість металевих виробів становить понад 29 тисяч гривень.

Слідчі відділу СП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — закінчений замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 39-річного жителя Вараського району, якого обвинувачують у серії майнових злочинів

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