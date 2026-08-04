Обстріли Херсонщини: ворожий дрон поцілив у лікарню, є загиблий та поранені

Фото: ДСНС

На Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро поранені, зокрема три медпрацівниці

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, сім – дістали поранень”, - ідеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 4 серпня російська армія била по населених пунктах Херсонщини зі ствольної артилерії та дронами.

Зокрема, близько 11:50 у Микільському внаслідок атаки безпілотника 40-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.

У Херсоні від ворожих БпЛА впродовж дня постраждало семеро цивільних. Серед них - три співробітниці однієї з лікарень, у корпус якої влучив дрон.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, корпуси лікарні, сільгосптехніка, службовий та легковий автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що вранці 4 серпня російські терористи влаштували полювання на продавця фруктів у Херсоні. FPV-дрон переслідував чоловіка та атакував його біля ринку "Три штики".