Обстріли Херсонщини: ворожий дрон поцілив у лікарню, є загиблий та поранені
На Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро поранені, зокрема три медпрацівниці
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, сім – дістали поранень”, - ідеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, 4 серпня російська армія била по населених пунктах Херсонщини зі ствольної артилерії та дронами.
Зокрема, близько 11:50 у Микільському внаслідок атаки безпілотника 40-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.
У Херсоні від ворожих БпЛА впродовж дня постраждало семеро цивільних. Серед них - три співробітниці однієї з лікарень, у корпус якої влучив дрон.
Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, корпуси лікарні, сільгосптехніка, службовий та легковий автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, що вранці 4 серпня російські терористи влаштували полювання на продавця фруктів у Херсоні. FPV-дрон переслідував чоловіка та атакував його біля ринку "Три штики".