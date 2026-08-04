На Волині водій на шаленій швидкості збив на смерть 14-річного хлопця

Фото: Національна поліція

Аварія сталаь 31 липня, в Луцьку, по пр. Соборності, близько 22.45 год. На жаль, внаслідок ДТП загинув підліток

Про це повідомляє поліція Волинської області, передає RegioNews.

19-річний водій Ауді А7 їхав на червоний сигнал світлофора з перевищенням швидкості. Там він збив 14-річного пішохода, який переходив дррогу. На жаль, хлопець від отриманих травм загинув на місці.

Водію повідомили про підозру. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, як і клопотали слідчі поліції та прокуратура.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.