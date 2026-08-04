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04 серпня 2026, 19:45

На Закарпатті прикордонники врятували 17-річного угорця, якого течія Тиси віднесла до України

04 серпня 2026, 19:45
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Фото: ДПСУ
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На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія річки Тиса віднесла до українського берега

Про це повідомили у ДПСУ, передає RegioNews.

Інформацію про те, що двох юнаків несе течією, українські прикордонники отримали від угорських колег. Для проведення пошуково-рятувальних заходів військовослужбовці залучили катер.

Одного з хлопців вдалося оперативно виявити, доправити на берег та надати йому необхідну допомогу. Після цього у порядку реадмісії підлітка передали угорським прикордонникам.

За словами врятованого, він разом із 20-річним товаришем відпочивав на угорському березі Тиси. Коли старший юнак почав тонути, хлопець кинувся йому на допомогу, однак потужна течія віднесла його до українського берега.

Згодом угорські прикордонники повідомили, що виявили тіло 20-річного громадянина Угорщини. Врятувати його не вдалося — юнак загинув.

Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.

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