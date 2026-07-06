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06 липня 2026, 08:35

У Києві зросла кількість жертв нічної атаки РФ: 11 загиблих

06 липня 2026, 08:35
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Фото: ДСНС Києва
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Станом на 8 ранку 6 липня кількість жертв нічної російської атаки на Київ зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

За його словами, загалом постраждали 46 людей, з них 27 були госпіталізовані. Серед поранених – троє дітей.

Руйнування та пошкодження зафіксовані у чотирьох районах столиці. Найбільше постраждав Подільський район.

Також є влучання в житлові багатоповерхівки в Дарницькому районі.

У Оболонському та Голосіївському районах тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

На місцях працюють рятувальники та медики, триває розбір завалів і надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Було відомо про загибель 9 людей.

Тим часом на Київщині внаслідок російської атаки травмовані 15 місцевих жителів, серед них – дев'ятимісячна дівчинка. 11 постраждалих перебувають у лікарнях.

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