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09 липня 2026, 20:57

Смерть після падіння з вікна ТЦК в Ужгороді: у військкоматі розповіли деталі події

09 липня 2026, 20:57
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Фото ілюстративне
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У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки виклали відео із чоловіком, який напередодні вискочив із вікна будівлі ТЦК та згодом помер у лікарні. Там стверджують, що до моменту інциденту чоловік поводився спокійно

Про це повідомляється на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП, передає RegioNews.

"Повідомляємо про те, що громадянин, який 8 липня вистрибнув з вікна 3-го поверху будівлі, яка використовується ужгородским ТЦК та СП, був госпіталізований та помер у медичному закладі. Обставини інциденту зафіксовано камерою спостереження. На відео видно, як громадянин прямує до вікна", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, до моменту інциденту чоловік перебував у приміщенні та поводився спокійно.

У Закарпатському ОТЦК також заявили, що перед тим він повідомив про готовність проходити службу в Силах оборони України на території Закарпатської області.

"Одразу після події військовослужбовці Закарпатського ОТЦК та СП, а також інші особи, які перебували на місці, надали першу невідкладну допомогу потерпілому, викликали екстрені служби та до прибуття медиків продовжували надавати йому домедичну допомогу. "Швидка" госпіталізувала чоловіка, однак попри всі зусилля медичних працівників врятувати його життя не вдалося. Від отриманих травм він помер у лікувальному закладі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом призначено службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

"Керівництво Закарпатського ОТЦК та СП забезпечує всебічне сприяння правоохоронним органам, у повному обсязі співпрацює зі слідством та Офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з метою забезпечення об'єктивного, всебічного та прозорого розслідування", – додали в обласному ТЦК.

Нагадаємо, що військовозобов'язаний, який 8 липня випав із вікна третього поверху будівлі Ужгородського РТЦК та СП, помер у лікарні.

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