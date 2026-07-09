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09 липня 2026, 22:18

Атака на Запоріжжя: ворог влучив у складські приміщення логістичного центру

09 липня 2026, 22:18
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Фото ілюстративне/ ДСНС
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Ворог атакує Запоріжжя безпілотниками. Є влучання, виникла пожежа

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Росіяни завдали удару по складських приміщеннях логістичного центру продовольчої мережі. Виникла пожежа", - написав Федоров.

Як повідомляється, попередньо обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялось, що в місті чути вибухи. Ворог атакує місто в тому числі і реактивними дронами.

Нагадаємо, що російські військові 9 липня атакували автозаправну станцію у Запоріжжі, одна людина загинула.

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