Атака на Запоріжжя: ворог влучив у складські приміщення логістичного центру

Фото ілюстративне/ ДСНС

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

"Росіяни завдали удару по складських приміщеннях логістичного центру продовольчої мережі. Виникла пожежа", - написав Федоров.

Як повідомляється, попередньо обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялось, що в місті чути вибухи. Ворог атакує місто в тому числі і реактивними дронами.

Нагадаємо, що російські військові 9 липня атакували автозаправну станцію у Запоріжжі, одна людина загинула.