Полювали на цивільну: росіяни вбили останню мешканку села Токарівка Друга на Харківщині
Російські війська вбили останню жительку села Токарівка Друга на Харківщині — 57-річну працівницю Дергачівської центральної лікарні
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вʼячеслав Задоренко, передає RegioNews.
Увечері 8 липня жінка йшла вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою та потрапила під удар російського FPV-дрона.
Постраждалу з уламковими пораненнями доправили до Дергачівської лікарні, там вона померла.
Загибла була останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване в 10-кілометровій прикордонній зоні.
Нагадаємо, що російська армія 9 липня обстріляла цивільну автівку у селищі Золочів Богодухівського району, постраждали четверо людей.
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