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09 липня 2026, 19:59

Ворог цілеспрямовано полює на рятувальників: деталі обстрілу ДСНС на Донеччині

09 липня 2026, 19:59
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Фото: ДСНС
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На Донеччині російські війська 9 липня завдали удару по рятувальниках під час виконання ними службового завдання

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання.

За попередніми даними, особовий склад не постраждав.

У ДСНС наголосили, що російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати рятувальників, які допомагають цивільному населенню та ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що у Нікополі Дніпропетровської області російські війська завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу житлового сектору міста.

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