У Львові син медсестри військового госпіталя передавав дані росіянам

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Залізничний районний суд міста Львова визнав молодого чоловіка винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. З'ясувалось, він передавав росіянам дані через месенджер

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У середині грудня 2025 року хлопець у Telegram погодився шукати місця розташування та перебування підрозділів та особового складу ЗСУ та передавати "куратору" дані. Згодом він зробив три відео, зафіксувавши перебування українських військових у готелі у Львові. Ці кадри він відправив "куратору".

Через місяць його взяли під варту. Хлопець визнав провину. Відомо, що він вчився в училищі за спеціальністю "автомобільний транспорт". Характеризувався позитично. Його виховувала лише матір, медсестра військового госпіталю, а його вітчим - виконував обовʼязок військової служби із захисту Батьківщини у місті Авдіївка Донецької області і внаслідок ворожого обстрілу отримав важкі мінно-вибухові травми з ампутацію правої нижньої кінцівки, сьогодні має інвалідність і потребує стороннього догляду.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила та затримала в Одесі російського агента, який на замовлення ФСБ збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в регіоні.