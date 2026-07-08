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08 липня 2026, 14:20

Небо над Києвом затягує дим: столиця під атакою шахедів

08 липня 2026, 14:20
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Фото з відкритих джерел
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Вдень 8 липня росіяни атакували Київ дронами типу "Шахед". У місті спалахнули масштабні пожежі, над столицею чорний дим

Про це повідомив мер столиці, передає RegioNews.

Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі, попередньо, російський безпілотник впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Згодом стало відомо, що там отримали поранення двоє місцевих, їх госпіталізували.

Пізніше у тому ж районі російський безпілотник упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Екстрені служби вже на місці. Медики госпіталізували чотирьох постраждалих.

При цьому в місцевих каналах публікують кадри, де можна побачити густий чорний дим над столицею. Масштабна пожежа біля місцевого ринку.

"Дихати нічим, не перебувайте на вулиці", - пишуть у пабліках.

Нагадаємо, що раніше у Краматорську російські війська завдали авіаудару, внаслідок якого постраждали працівники ДТЕК.

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