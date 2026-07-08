Кривавий удар по Харкову: двоє загиблих, 34 поранених, серед них діти

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

Пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобілі.

Несумісні з життям тілесні ушкодження отримали жінка, вік якої встановлюється, та 60-річний чоловік.

Ще постраждали 20 людей, серед яких четверо дітей: 12-річна дівчинка, 3, 16 та 17-річні хлопці.Постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. У 14 людей - гостра реакція на стрес.

На місці події працює слідчо-оперативна, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві до вісьмох зросла кількість постраждалих унаслідок атаки російських БПЛА удень 8 липня.