Кривавий удар по Харкову: двоє загиблих, 34 поранених, серед них діти

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8 липня військові РФ здійснили обстріл Немишлянського району міста

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобілі.

Несумісні з життям тілесні ушкодження отримали жінка, вік якої встановлюється, та 60-річний чоловік.

Ще постраждали 20 людей, серед яких четверо дітей: 12-річна дівчинка, 3, 16 та 17-річні хлопці.Постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги. У 14 людей - гостра реакція на стрес.

На місці події працює слідчо-оперативна, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві до вісьмох зросла кількість постраждалих унаслідок атаки російських БПЛА удень 8 липня.

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