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09 липня 2026, 13:30

На Київщині жінка загинула під колесами потяга

09 липня 2026, 13:30
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась в місті Ірпінь. На жаль, жінка загинула на місці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, вантажний потяг сполученням Дарниця - Коростень збив 26-річну жінку. Вона переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці. На жаль, внаслідок отриманих травм вона загинула на місці.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому Volkswagen виїхав на переїзд під потяг. Загинули двоє 18-річних пасажирів авто, водій та ще один пасажир постраждали. Правоохоронці затримали 21-річного водія легковика.

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